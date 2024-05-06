Дьёкереш высказался о планах на будущее, игрок интересен топ-клубам АПЛ

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш высказался о планах на будущее. Напомним, форварда ранее связывали с такими топ-клубами АПЛ, как «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

«Мне нравится выступать за лиссабонский «Спортинг». Посмотрим, что произойдёт летом. Сейчас я не могу ничего обещать. Я очень счастлив в нынешнем клубе и у меня есть контракт, но в футболе вещи очень быстро могут меняться. Нам нужно адаптироваться к реалиям», – цитирует Дьёкереша журналист Фабрицио Романо.

25-летний швед забил 27 голов и отдал 10 ассистов в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии. Ранее сообщалось, что «Спортинг» оценивает игрока примерно в 100 миллионов евро.