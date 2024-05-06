«Астон Вилла» приближается к трансферу центрального защитника «Атлетико»

Бирмингемская «Астон Вилла» приближается к трансферу центрального защитника мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Николо Скиры, «вилланы» близки к подписанию контракта с Марио Эрмосо, который летом должен стать свободным агентом.

Источник сообщает, что Эрмосо подпишет с «Астон Виллой» контракт сроком до 2028 года. Испанец будет зарабатывать в команде Унаи Эмери 5 миллионов евро в год.

Напомним, «Атлетико» пытался оставить Марио, но футболист запросил слишком большую зарплату. Ранее 28-летнего защитника связывали с трансфером в каталонскую «Барселону», но сейчас Эрмосо находится в шаге от перехода в «Астон Виллу».