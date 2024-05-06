«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» активно следит за полузащитником, который является трансферной целью мюнхенской «Баварии». Речь идёт о хавбеке гельзенкирхенского «Шальке» Ассане Уэдраого, который намерен покинуть свою команду по окончании нынешнего сезона.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за Уэдраого в последнем матче «Шальке» во второй Бундеслиге. При этом фаворитами на трансфер футболиста всё ещё остаются «Бавария» и «РБ Лейпциг», которая может заманить игрока гарантиями по игровой практике.

Рыночная стоимость 17-летнего полузащитника оценивается «Трансфермарктом» в 8 миллионов евро. В этом сезоне Ассан отметился двумя голами и двумя ассистами во второй Бундеслиге.