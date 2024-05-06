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Дисаси: «Доволен первым сезоном в «Челси»

06 Мая 2024 • 12:38 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
11.05 19:30

Центральный защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси заявил о том, что доволен своим первым сезоном в команде Маурисио Почеттино. Напомним, прошлым летом француз перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Монако» за 45 миллионов евро.

«Я здесь для того, чтобы пометить свою территорию. Я хочу прогрессировать и реализовать себя. Если говорить о первом сезоне, я им доволен», – цитирует Дисаси журналист Саймон Филлипс.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Дисаси отметился двумя забитыми голами. Игрок сборной Франции также отметился одним мячом в Кубке лиги, где «Челси» дошёл до финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аксель Дисаси

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