Тен Хаг рассказал, насколько важен Фернандеш для «Манчестер Юнайтед»

«Я знаю, что Бруну нравится здесь. Фернандеш всегда готов играть, он не пропускает матчи. Он всегда готов взять на себя ответственность. Бруну показывает классный футбол и заряжает команду своей энергией. Такие футболисты нужны для достижения успеха», - приводит слова нидерландского специалиста портал Goal.com.