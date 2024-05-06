Тен Хаг рассказал, насколько важен Фернандеш для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем полузащитника Бруну Фернандеша в манкунианском гранде.
«Я знаю, что Бруну нравится здесь. Фернандеш всегда готов играть, он не пропускает матчи. Он всегда готов взять на себя ответственность. Бруну показывает классный футбол и заряжает команду своей энергией. Такие футболисты нужны для достижения успеха», - приводит слова нидерландского специалиста портал Goal.com.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний португалец провел 33 поединка, в которых отметился десятью голами и семью ассистами.
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