Бывший наставник сборной Испании Хулен Лопетеги согласовал все условия трудового договора с «Вест Хэмом». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось уладить некоторые детали, и контракт будет подписан. Отмечается, что Лопетеги вступит в должность после окончания текущего сезона, заменив на посту главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

По итогам 36 туров «молотобойцы» занимают девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды 49 набранных очков.

В 37-м туре «Вест Хэм» сыграет дома с «Лутон Таун». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск.