«Ливерпуль» рискует посыпаться: кто вслед за Клоппом может покинуть клуб летом

В середине сезона футбольный мир был шокирован новостью из стана «Ливерпуля» – Юрген Клопп покидает команду спустя 9 лет работы. Сейчас уже все относятся к этому спокойно, а в следующем сезоне, как говорят, мерсисайдцами будет руководить Арне Слот. Наверняка после смены тренера в команде поменяется и состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает поразмышлять, кто покинет «Ливерпуль» вместе с Клоппом.

Мохамед Салах – Se queda!

Начнём сразу же с Мохамеда Салаха. Вокруг главной звезды клуба весь сезон ходили слухи о его возможном уходе. MLS, саудиты – кто только не хотел забрать себе египетского вингера! Однако на днях авторитетное издание The Athletic опубликовало информацию о том, что Салах остаётся в «Ливерпуле» как минимум ещё на один сезон, а после уже будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии. Юрген Клопп не избежал вопроса о том, останется ли Салах в клубе. Однако немецкий специалист не стал прямо отвечать, а лишь заметил, что не ему это решать. «Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить, решать другим, в первую очередь Мо. Эти решения будут принимать другие люди», – заявил Клопп.

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» и один из лучших во всей АПЛ. Оставить его в команде – наверняка одна из главных целей руководства клуба на летнее межсезонье. Так что надеемся, что Мо ещё попылит на просторах АПЛ.

Дарвин Нуньес

Если говорить откровенно, то уругваец не оправдал возлагаемых на него надежд. Нуньес должен был по-настоящему укрепить атаку «Ливерпуля», но сделать это ему не удалось. Да, были удачные матчи. Да, у Нуньеса есть все данные. Здесь скорее история про то, что у него просто не пошла игра – и такое бывает. Нуньес хуже всех из топовых лиг Европы реализует свои голевые возможности. Лишь 19,4% его голевых возможностей заканчиваются взятием ворот. Для нападающего из топ-клуба такая статистика, разумеется, никуда не годится. При этом Нуньес не настолько плох, как многим может показаться. У Дарвина всё же 18 голов и 12 голевых передач. Просто реализуй он все свои моменты – он был бы лучшим бомбардиром АПЛ.

Некоторые источники сообщают, что Дарвином Нуньесом давно интересуется «Барселона». Каталонцы якобы видят в нём потенциальную замену Роберта Левандовски. Так почему бы этим летом «Ливерпулю» не продать уругвайского форварда, если за него предложат хорошую сумму? К тому же скоро на поле должен появиться травмированный на данный момент Диогу Жота.

Вирджил Ван Дейк

Вокруг капитана «Ливерпуля» также ходило невероятное количество слухов. Более того, до сих пор непонятно, хочет ли Ван Дейк остаться в стане «красных». В 2019 году Вирджил был главным фаворитом на получение «Золотого мяча». Тогда обладателем награды стал привычный для болельщиков Лео Месси. В последующих сезонах Ван Дейк также был хорош, но уже как будто бы не настолько. Да, он всё ещё топовый защитник. Да, у него хорошая статистика. Но уже нет того образа стены, через которую невозможно пройти. К тому же Вирджил не скрывает того, что он очень сильно привязан к Юргену Клоппу. Ван Дейк заявил, что «боится того дня, когда Клопп уйдёт». Поэтому смена прописки голландца выглядит сейчас вполне вероятной.

Из потенциальных следующих клубов Ван Дейка можно выделить «Баварию». Говорят, что руководство мюнхенского клуба давно хочет подписать звёздного защитника. Возможно, более подходящего момента для осуществления такого громкого трансфера может и не быть.

Кто ещё?

Здесь стоит упомянуть Луиса Диаса, однако в его уход верится слабо. Пишут о том, что им всерьёз интересуется «Барселона», но вряд ли в планы колумбийца сейчас входит смена клубной прописки. Диас получает много игрового времени и не захочет рисковать.

Джо Гомес после возвращения Ибраима Конате стал получать мало игрового времени. Не исключаю, что достаточно молодой защитник задумается над тем, чтобы покинуть клуб. Возможно, на один сезон – в аренду. В той же АПЛ есть много клубов, которым такой защитник, как Гомес, был бы необходим.

Тьяго уже не молод, ему 33. И его постоянно мучают травмы. Возможно, как бы грубо это ни звучало, сейчас он выглядит балластом для «Ливерпуля». Есть большая вероятность, что руководство клуба не захочет продолжать сотрудничество с футболистом. К тому же новый тренер наверняка возьмёт курс на омоложение. Да и нельзя исключать такого развития событий, при котором Тьяго завершит игровую карьеру.

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