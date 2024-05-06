Сразу два игрока «Арсенала» могут перебраться в Саудовскую Аравию

Лондонский «Арсенал» летом может лишиться сразу двух игроков, которых высоко оценивает главный тренер Микель Артета. По информации от Daily Express, клубы из Саудовской Аравии нацелились на полузащитника Томаса Парти и на форварда Габриэля Жезуса.

Напомним, Томас большую часть сезона пропустил из-за травм, хотя Артета считает его очень важным футболистом для своей команды. Что касается Жезуса, ранее сообщалось, что «канониры» недовольны результативностью бразильца. В нынешнем сезоне нападающий отметился 4 голами и 5 ассистами в Премьер-лиге.

Сообщается, что Жезус и Парти могут получить очень большую зарплату в Саудовской Аравии, но конкретные цифры пока неизвестны.