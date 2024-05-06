Цена самой дорогой капитанской повязки в АПЛ: «Арсенал» и «Челси» удивляют

Обычно в профессиональном клубе существует квота из трёх футболистов, которые могут надеть повязку капитана в конкретной игре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, кому доверяется отстаивать на поле интересы своего клуба.
Деньги к деньгам
Самая дорогая лига предполагает наличие в ней и соответствующих по трансферной цене капитанов команд. На общем фоне выделяются представители лондонского «Арсенала». Игроки средней линии Букайо Сака и Мартин Эдегор не столь давно в структуре оружейников (всего 4 года, 10 месяцев и 2 года, 8 месяцев соответственно), тем не менее на рынке трансферная стоимость Букайо Саки оценивается в 130 млн евро, а норвежского таланта Мартина Эдегора на 35 млн евро меньше. Если взглянуть на список амплуа капитанов, то здесь выделяются представители линии полузащиты. В таблице самых дорогих и те, кто за короткое время нахождения в команде сумел так проявить себя, что это позволило игрокам и руководству клуба доверить им повязку капитана. По традиции ценят своих капитанов в промышленном Манчестере. Наличие в списке Рубена Диаша из «Манчестер Сити» (80 млн евро) и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» (70 млн евро) неудивительно.
Произвели впечатление за короткий срок
Повязка капитана делегирует достаточно веские и внушительные обязанности и полномочия. Добиться представительских функций дорого стоит. И здесь за короткий срок произвести впечатление не многим под силу. Лидерство по этому показателю у Леви Колвилла из «Челси» объясняется его игровыми качествами. В 21 год его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. Ещё один из тех, кто выводил «Челси» на поле с капитанской повязкой – Конор Галлахер, который на три года старше. Трансферная стоимость Галлахера сопоставима со стоимостью его партнёра по «Челси» и составляет 48 млн евро. В клубе аристократов произошли серьёзные изменения, и во многом этим объясняется тот факт, что на капитанском мостике находятся вчерашние новички. Единственный голкипер-капитан в представленном списке – Нето Мурара из «Борнмута» – заслужил право носить повязку своими игровыми и человеческими качествами.
Самые дорогие и самые «представительные» капитаны АПЛ
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|Букайо Сака
|«Арсенал»
|4 года и 10 месяцев
|130
|Мартин Эдегор
|«Арсенал»
|2 года и 8 месяцев
|95
|Рубен Диаш
|«Манчестер Сити»
|3 года и 7 месяцев
|80
|Бруну Фернандеш
|«Манчестер Юнайтед»
|4 года и 3 месяца
|70
|Трент Александер-Арнольд
|«Ливерпуль»
|7 лет и 10 месяцев
|70
|Конор Галлахер
|«Челси»
|1 год и 10 месяцев
|48
|Нето Мурара
|«Борнмут»
|1 год и 8 месяцев
|2,5
|Жоржиньо
|«Арсенал»
|1 год и 3 месяца
|15
|Леви Колвилл
|«Челси»
|10 месяцев
|50
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