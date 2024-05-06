Цена самой дорогой капитанской повязки в АПЛ: «Арсенал» и «Челси» удивляют

Обычно в профессиональном клубе существует квота из трёх футболистов, которые могут надеть повязку капитана в конкретной игре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, кому доверяется отстаивать на поле интересы своего клуба.

Деньги к деньгам

Самая дорогая лига предполагает наличие в ней и соответствующих по трансферной цене капитанов команд. На общем фоне выделяются представители лондонского «Арсенала». Игроки средней линии Букайо Сака и Мартин Эдегор не столь давно в структуре оружейников (всего 4 года, 10 месяцев и 2 года, 8 месяцев соответственно), тем не менее на рынке трансферная стоимость Букайо Саки оценивается в 130 млн евро, а норвежского таланта Мартина Эдегора на 35 млн евро меньше. Если взглянуть на список амплуа капитанов, то здесь выделяются представители линии полузащиты. В таблице самых дорогих и те, кто за короткое время нахождения в команде сумел так проявить себя, что это позволило игрокам и руководству клуба доверить им повязку капитана. По традиции ценят своих капитанов в промышленном Манчестере. Наличие в списке Рубена Диаша из «Манчестер Сити» (80 млн евро) и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» (70 млн евро) неудивительно.

Произвели впечатление за короткий срок

Повязка капитана делегирует достаточно веские и внушительные обязанности и полномочия. Добиться представительских функций дорого стоит. И здесь за короткий срок произвести впечатление не многим под силу. Лидерство по этому показателю у Леви Колвилла из «Челси» объясняется его игровыми качествами. В 21 год его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. Ещё один из тех, кто выводил «Челси» на поле с капитанской повязкой – Конор Галлахер, который на три года старше. Трансферная стоимость Галлахера сопоставима со стоимостью его партнёра по «Челси» и составляет 48 млн евро. В клубе аристократов произошли серьёзные изменения, и во многом этим объясняется тот факт, что на капитанском мостике находятся вчерашние новички. Единственный голкипер-капитан в представленном списке – Нето Мурара из «Борнмута» – заслужил право носить повязку своими игровыми и человеческими качествами.

Самые дорогие и самые «представительные» капитаны АПЛ

Игрок (капитан) Клуб Продолжительность в клубе Трансферная стоимость, млн. евро Букайо Сака «Арсенал» 4 года и 10 месяцев 130 Мартин Эдегор «Арсенал» 2 года и 8 месяцев 95 Рубен Диаш «Манчестер Сити» 3 года и 7 месяцев 80 Бруну Фернандеш «Манчестер Юнайтед» 4 года и 3 месяца 70 Трент Александер-Арнольд «Ливерпуль» 7 лет и 10 месяцев 70 Конор Галлахер «Челси» 1 год и 10 месяцев 48 Нето Мурара «Борнмут» 1 год и 8 месяцев 2,5 Жоржиньо «Арсенал» 1 год и 3 месяца 15 Леви Колвилл «Челси» 10 месяцев 50

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