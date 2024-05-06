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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах повторил исторический рекорд Руни

06 Мая 2024 • 11:35 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в недавнем поединке чемпионата Англии с лондонским «Вест Хэмом». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 4:2.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету египетского футболиста стало 18 забитых мячей и десять голевых передач. Мохамед стал вторым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось оформить 10+ голов и 10+ ассистов в пяти разных сезонах. Ранее это достижение покорилось только экс-нападающему «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйну Руни.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уэйн Руни Мохамед Салах ещё теги
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