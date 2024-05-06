«Фейеноорд» нашёл замену Слоту, которого хочет «Ливерпуль»

Британский специалист Грэм Поттер, который известен по работе в лондонском «Челси», может трудоустроиться в нидерландском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в приглашении Поттера заинтересован один из местных грандов – роттердамский «Фейеноорд». Клуб позовет британца на место Арне Слота, которого активно сватают в «Ливерпуль».

Кроме «Челси», Грэм отметился работой в «Брайтоне», «Суонси» и шведском «Эстерсунде». В настоящий момент он находится без работы.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» занимает второе место.