«Арсенал» хочет вернуть своего бывшего вратаря

Польский голкипер Войцех Щесны, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует портал Goal.com.

В услугах вратаря заинтересован лондонский «Арсенал», который подыскивает замену Аарону Рамсдейлу. Игрок близок к смене клубной прописки грядущим летом.

Напомним, что Щесны ранее выступал за «канониров». Войцех защищал цвета лондонского коллектива с 2009 по 2017 год.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 34-летний вратарь провел 33 поединка. Щесны пропустил 26 мячей, а в 16 поединках сохранил свои владения в неприкосновенности.