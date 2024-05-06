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Тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Санчо в «Манчестер Юнайтед»

06 Мая 2024 • 10:33 Комментировать

По словам наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, клуб находится на связи с вингером Джедоном Санчо, который сейчас на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию».

Напомним, осенью прошлого года футболист после конфликта был отправлен во вторую команду «красных дьяволов». В зимнее трансферное окно его отдали в аренду «Боруссии».

- Мы следим за его матчами, разговаривали с ним. Мы постоянно общаемся. Давайте закончим сезон сначала, потом будем смотреть, что произойдёт, - передаёт слова специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне футболист провёл за «Боруссию» 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги
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