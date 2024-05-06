Камада интересен лондонскому клубу

Полузащитник римского «Лацио» Даити Камада может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах японца заинтересован лондонский «Кристал Пэлас».

По информации от источника, главный тренер «орлов» Оливер Гласнер хотел бы воссоединиться на «Селхёрст Парк» с футболистом, которого тренировал во франкфуртском «Айнтрахте».

У 27-летнего Камада летом истекает контракт с «Лацио», но римский клуб очень хочет оставить японца в составе. Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется туринский «Ювентус».

Даити отметился одним голом и двумя ассистами в этом розыгрыше Серии А.