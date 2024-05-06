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Тен Хаг заявил, что никогда в своей карьере не сталкивался с такой эпидемией травм, как в этом сезоне

06 Мая 2024 • 10:07 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.30 X 3.80 2 2.90
Через 10 ч. 25 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что никогда в своей тренерской карьере не сталкивался с такой эпидемией травм, как в нынешнем сезоне. Напомним, манкунианцы сейчас занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Я тренирую почти 10 лет, но за это время у меня ещё никогда не было таких проблем с травмами, как в нынешнем сезоне. Сейчас на некоторых позициях у нас вообще нет выбора. Левый защитник Люк Шоу всего 15 раз выходил в стартовом составе, а Тирелл Маласия вовсе не провёл в старте ни одного матча и до сих пор недоступен», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Эрик может потерять свою работу по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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