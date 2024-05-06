Тен Хаг заявил, что никогда в своей карьере не сталкивался с такой эпидемией травм, как в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что никогда в своей тренерской карьере не сталкивался с такой эпидемией травм, как в нынешнем сезоне. Напомним, манкунианцы сейчас занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Я тренирую почти 10 лет, но за это время у меня ещё никогда не было таких проблем с травмами, как в нынешнем сезоне. Сейчас на некоторых позициях у нас вообще нет выбора. Левый защитник Люк Шоу всего 15 раз выходил в стартовом составе, а Тирелл Маласия вовсе не провёл в старте ни одного матча и до сих пор недоступен», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Эрик может потерять свою работу по окончании сезона.