Фати намерен убедить Хави в том, что достоин выступать за «Барселону»

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати вряд ли останется в нынешней команде на постоянной основе. Напомним, испанец выступает за «чаек» на правах аренды из каталонской «Барселоны».

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби оставил Фати на скамейке запасных в последних трёх матчах команды и не позволил футболисту отыграть ни одной минуты. Судя по всему, «чайки» не намерены выкупать Ансу на постоянной основе.

Как сообщает издание Sport, Фати ближайшим летом с большой долей вероятности вернётся в «Барселону». Ансу на предсезонной подготовке хочет убедить главного тренера Хави Эрнандеса в том, что достоин выступать за каталонский клуб.