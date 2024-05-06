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Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити»

06 Мая 2024 • 09:51 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
11.05 14:30

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку имеет большие планы на усиление команды в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Ферран Мартинес, бразилец хочет пригласить на «Камп Ноу» 3-4 новичка, которые готовы играть в стартовом составе.

Если верить источнику, в шорт-листе «сине-гранатовых» находятся такие футболисты, как Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) и Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Напомним, летом у «Барселоны» будет ограниченный бюджет из-за финансовых проблем.

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