Стало известно, при каком условии тен Хаг сменит «Манчестер Юнайтед» на «Баварию»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг находится в списке мюнхенской «Баварии». Немецкий гранд рассматривает кандидатуру нидерландского специалиста в качестве замены Томасу Тухелю, который покинет команду по завершении сезона-2023/2024.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, в последнее время представители «Баварии» вели переговоры с агентами тен Хага. Если Эрик покинет «красных дьяволов» по завершении этого сезона, то будет готов принять предложение из Мюнхена.

Напомним, что нидерландский специалист занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.