В «Манчестер Юнайтед» катастрофа с защитниками

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр угодил в лазарет из-за повреждения. Он не сможет выйти на поле в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщила клубная пресс-служба манкунианцев.

В стане «красных дьяволов» сложилась плачевная ситуация с центральными защитниками. Перед встречей 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» в команде нет здоровых игроков на эту позицию. В предстоящем матче из-за различных травм не смогут сыграть Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Лисандро Мартинес, Виктор Линделоф и Вилли Камбвала.

Матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.