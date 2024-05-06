Бывший клуб Гвардиолы хочет вернуть тренера - известно название

В услугах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы заинтересован один из европейских грандов. По сообщениям журналистов Kicker, вернуть испанского специалиста хочет мюнхенская «Бавария».

В конце нынешнего сезона пост наставника немецкого топ-клуба покинет Томас Тухель. Руководство «Баварии» хотело бы пригласить на замену Гвардиолу, который уже тренировал команду с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенцы выиграли семь трофеев.

Напомним, что 53-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 год. В прошлом сезоне Гвардиола привел «горожан» к треблу.

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