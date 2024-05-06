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Легенда «Ливерпуля»: «Роналду и Месси терпеть не могут друг друга»

06 Мая 2024 • 07:34 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о соперничестве между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Месси и Роналду не хотят проигрывать друг другу. У них было яростное соперничество за «Золотой мяч». Они сделали друг друга лучше благодаря конкуренции. Я уверен, что пока они играют в футбол, то терпеть друг друга не могут. Им приходится затмевать достижения друг друга. Если кто-то забьет хет-трик, то второй ответит ему чем-то подобным», - передает слова эксперта Football365.

В настоящий момент Роналду выступает за «Аль-Наср», а Месси является игроком «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Джейми Каррагер ещё теги
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