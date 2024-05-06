Легенда «Ливерпуля»: «Роналду и Месси терпеть не могут друг друга»

«Месси и Роналду не хотят проигрывать друг другу. У них было яростное соперничество за «Золотой мяч». Они сделали друг друга лучше благодаря конкуренции. Я уверен, что пока они играют в футбол, то терпеть друг друга не могут. Им приходится затмевать достижения друг друга. Если кто-то забьет хет-трик, то второй ответит ему чем-то подобным», - передает слова эксперта Football365.