Холанну снова досталось от легенды «Манчестер Юнайтед» Кина

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз критически высказался в адрес звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Эксперт прокомментировал недовольство норвежца заменой в матче с «Вулверхэмптоном» (5:1).
«Мы все видели, как Холанн покидал поле. Он вел себя как избалованный ребенок. Но никто не акцентирует внимание на этом, ведь команда побеждает, а Эрлинг забивает голы», - передает слова Роя таблоид Daily Mail.
Напомним, что в прошедшей встрече скандинавский бомбардир отметился четырьмя забитыми мячами. Он был заменен на 82-й минуте поединка.
Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги
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