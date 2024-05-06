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Шестёрка Месси, покер Холанна, банкет «Реала» и уныние «Барселоны»

06 Мая 2024 • 09:30 Комментировать

«Бавария» даёт шанс «Штутгарту»

«Байер» перестал ходить по лезвию ножа и грохнул «Айнтрахт» 5:1. Если смотреть протокольно, то 1:5, раз играли во Франкфурте. Леверкузенцам осталось не проиграть вроде не страшным «Бохуму» и «Аугсбургу» – и сезон Бундеслиги без единого поражения в кармане. А «Бавария», которая могла обеспечить себе серебряные медали, подпустила «Штутгарт» на расстояние двух очков. Именно ему мюнхенцы уступили в 32-м туре. «Швабы» выиграли 3:1, да и вообще фантастический сезон они проводят. Не такой, конечно, как «Байер», но по-своему тоже рекордный.

«Жирона» вгрызается в серебро

«Реал» вышел против «Кадиса» опять очень разбавленным составом. Но всё равно нашлось место голу Беллингема, который установил клубный рекорд «Реала». Куртуа вернулся после травмы и сыграл впервые в сезоне. «Сливочные» победили 2:0, но коронацию «королевскому» клубу потребовалось немного подождать – пока «Жирона» не побила «Барселону» с таким же счётом, как в первом круге (4:2). Если за первое место «Жирона» конкурировать оказалась не готова, то за второе – пожалуйста. Команда Мичела опередила команду Хави на одно очко. «Жирона» обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Реал Сосьедад» выиграл впервые за четыре тура – у «Лас-Пальмаса». Уже горел итоговый счёт 2:0, когда Захарян вышел на замену на 71-й минуте.

Салах в фаворе, «шпоры» в штопоре

«Ливерпуль» немного оторвался на «Тоттенхэме», потерпевшем четвёртое поражение подряд. Салах вышел в старте, у него гол плюс пас. Клоппу понравилось. Но «красные» для нынешней стадии сезона уже далеко позади «Арсенала» и «Манчестер Сити». «Канониры» крупно разобрались с «Борнмутом», «небесно-голубые» – с «Вулверхэмптоном». Холанн вообще громыхнул покером – там 5:1 в итоге. По набранным очкам лидирует «Арсенал», по потерянным – «Сити». Помочь городским врагам «пушкарям» может как раз «Тоттенхэм», у которого 14 мая перенесённый матч с «МС». Если «шпоры» выйдут к тому моменту из кризиса.

«Монако» берёт путёвку в Лигу чемпионов

Миланскому «Интеру» в этом сезоне уже ничего не надо, поэтому он минимально проиграл «Сассуоло». Несостоявшиеся преследователи «нерадзурри» вничью сыграли: «Милан» – с «Дженоа», «Ювентус» – с «Ромой». У «россонери» 3:3, у «бьянконери» 1:1. И у обоих по четыре тура в Серии A без побед. Во Франции Мбаппе в прошедший уик-энд не играл – потому что и «ПСЖ» весь не играл. А «Монако» без травмированного Головина играл – победил «Клермон» 4:1 и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. «Гавр» прервал серию из шести матчей без побед – победил «Страсбург» со счётом 3:1. Кузяев появился на замену на 80-й минуте.

Роналду – десятый раз, Месси – впервые

Месси и Роналду, как обычно, заочно соревновались в своих чемпионатах. «Аль-Наср» и «Интер Майами» поотгружали по шесть мячей в ворота «Аль-Вахды» и «Нью-Йорк Ред Буллз» соответственно. У Криштиану идеальный хет-трик десятый раз в карьере, а у Лионеля всего один гол, но аж пять ассистов впервые в истории (шесть результативных действий за матч, даже за тайм). И в конце прицепом пойдёт ПСВ, ставший чемпионом Нидерландов впервые за шесть лет. 

Кирилл Иванцов

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