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Аке — о покере Холанна: «Эрлинг был в ударе»

05 Мая 2024 • 23:45 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал игру форварда команды Эрлинга Холанна в матче с «Вулверхэмптоном».

Встреча 36-го тура чемпионата Англии завершилась крупной победой «горожан» со счетом 5:1. Четыре гола записал на свой счет Холанн.

«Холанн был в ударе и забил несколько очень важных голов, что позволило нам чувствовать себя комфортно. Этот парень – настоящий бомбардир, он забил так много голов. Его игра была фантастической», — цитирует Аке City Xtra.

В этом сезоне норвежский форвард забил 36 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

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