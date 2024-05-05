Аке: «Мне неважно, где играть»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке ответил на вопрос о своей любимой позиции на поле.

— Мне неважно, играю я слева или в центре. Я всю жизнь играю на этих позициях, поэтому для меня большой разницы нет. Я просто рад играть», — приводит слова Аке City Xtra.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 41 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и дважды ассистировал партнерам.

Трудовое соглашение Аке с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость нидерландского игрока в 40 миллионов евро.