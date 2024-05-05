Аке — о борьбе за чемпионство: «Всё в наших руках»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Вершина таблицы — то место, где мы хотим быть. Каждый год мы получаем опыт, и он всегда разный. Сейчас у «Арсенала» все идет хорошо, но мы понимаем, что все в наших руках. Мы сделали очень хороший шаг вперед, разгромив «Вулверхэмптон», — приводит слова Аке City Xtra.

В этом сезоне футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет два ассиста.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко. Отметим, что у «горожан» есть игра в запасе.