Клопп высказался о победе над «Тоттенхэмом»

Юрген Клопп, рулевой «Ливерпуля», высказался после победной игры против «Тоттенхэма».

Встреча состоялась 5 мая на домашнем стадионе «Ливерпуля» и завершилась со счётом 4:2. В активе «красных» стало 78 очков, команда продолжает занимать четвёртую позицию в таблице чемпионата.

- «Ливерпуль» провёл отличный матч. Мы получили сегодня три очка, и этого достаточно. На «Энфилде» была особая атмосфера, счёт был 4:0, после чего я сделал замены и «Ливерпуль» потерял организованность в игре. Тем не менее я очень доволен игрой, мы забили потрясающие голы, - сказал Клопп на пресс-конференции после матча.