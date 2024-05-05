Магуайр из-за травмы выбыл до конца сезона

Гарри Магуайр, выступающий за «Манчестер Юнайтед», не сможет помочь своему клубу в нынешнем сезоне.

Об этом информирует пресс-служба английского клуба в социальных сетях. Отмечается, что футболист из-за травмы выбыл примерно на три недели, что означает, что игрок больше не выйдет на поле в оставшихся матчах.

Защитник выступает за «МЮ» с 2019 года, перейдя из «Лестера». В текущем сезоне футболист провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча в чемпионате Англии, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал столько же ассистов на партнёров.

6 мая «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.