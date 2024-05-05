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Магуайр из-за травмы выбыл до конца сезона

05 Мая 2024 • 23:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.30 X 3.80 2 2.85
Через 22 ч. 9 мин.

Гарри Магуайр, выступающий за «Манчестер Юнайтед», не сможет помочь своему клубу в нынешнем сезоне.

Об этом информирует пресс-служба английского клуба в социальных сетях. Отмечается, что футболист из-за травмы выбыл примерно на три недели, что означает, что игрок больше не выйдет на поле в оставшихся матчах.

Защитник выступает за «МЮ» с 2019 года, перейдя из «Лестера». В текущем сезоне футболист провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча в чемпионате Англии, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал столько же ассистов на партнёров.

6 мая «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр

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