Постекоглу высказался после четвёртого поражения «Тоттенхэма» в АПЛ подряд

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о матче 36-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Встреча прошла на стадионе «Ливерпуля», «шпоры» потерпели поражение со счётом 2:4.

- В первом тайме мы на самом деле играли хорошо, но когда доходили до последней трети поля, у нас ничего не получалось. Благодаря этому «Ливерпуль» мог себя чувствовать достаточно комфортно.

В целом, думаю, наш футбол хорош. Конечно, когда ты не побеждаешь, это разочаровывает, но сегодня я могу сказать, что мы были больше похожи на самих себя, - сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, что «Тоттенхэм» в АПЛ проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд.