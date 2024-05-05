Клопп: «Салах в матче с «Тоттенхэмом» показал свой уровень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру форварда Мохамеда Салаха в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Встреча прошла в воскресенье на «Энфилде» и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 4:2, Салах отметился одним забитым мячом.

- Салах был выдающимся, он провёл действительно хорошую игру. Его связка с Эллиоттом была хорошей. Я рад за него. Мохамед показал свой уровень, на что он способен, - сказал Клопп на пресс-конференции по окончании матча.

«Ливерпуль» имеет в своей копилке 78 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.