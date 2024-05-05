Эллиотт: «Ливерпуль» хотел исправить неудачную серию»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о победе над «Тоттенхэмом» в 36-м туре чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Ливерпуля» и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:2, Эллиотт записал на свой счёт один мяч.

- У нас была мотивация выйти на поле и исправить нашу неудачную серию. Мы были недостаточно хороши в последние несколько недель, хотели это исправить, - сказал футболист по окончании встречи.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «красные» на выезде сыграют против «Астон Виллы», игра пройдёт 13 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.