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Эллиотт: «Ливерпуль» хотел исправить неудачную серию»

05 Мая 2024 • 21:19 Комментировать
Ливерпуль
4:2
Тоттенхэм

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о победе над «Тоттенхэмом» в 36-м туре чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Ливерпуля» и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:2, Эллиотт записал на свой счёт один мяч.

- У нас была мотивация выйти на поле и исправить нашу неудачную серию. Мы были недостаточно хороши в последние несколько недель, хотели это исправить, - сказал футболист по окончании встречи.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «красные» на выезде сыграют против «Астон Виллы», игра пройдёт 13 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.


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