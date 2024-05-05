Гакпо: «Хотели победить не только для болельщиков, но и для Клоппа»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о победе над «Тоттенхэмом».

Встреча 36-го тура чемпионата Англии прошла в воскресенье на стадионе «Ливерпуля» и завершилась победой «красных» со счётом 4:2. Гакпо начал игру с первых минут и отметился одним забитым мячом.

- У нас были разочаровывающие несколько недель, когда результаты были плохими. Сегодня мы победили, могли забить больше. Это был хороший день.

Все знают, что Клопп уходит летом. Мы хотели одержать победу не только для болельщиков, но и для Клоппа, - цитирует футболиста ВВС.

В текущем сезоне АПЛ Гакпо провёл 33 матча и забил семь голов.