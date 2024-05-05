«Тоттенхэм» впервые за 20 лет проиграл четыре матча подряд

В воскресенье в рамках 36-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля».

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:2. Лондонский клуб проиграл четыре матча подряд в Премьер-лиге, в последний раз такое случалось со «шпорами» в 2004 году.

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» (2:4), «Челси» (0:2), «Арсеналу» (2:3) и «Ньюкаслу» (0:4).

В турнирной таблице чемпионата лондонский клуб занимает пятое место, набрав в 36 матчах 60 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своём поле примет «Бёрнли», игра пройдёт 11 мая и начнётся в 17:00 по московскому времени.