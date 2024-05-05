Салах забил и ассистировал: «Ливерпуль» разорвал «Тоттенхэм» и продлил «золотую» гонку

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 36-го тура АПЛ состоялся 5 мая на стадионе «Энфилд».

Два «неудачника» разной борьбы сошлись на «Энфилде». «Ливерпуль» ещё имеет математические шансы на чемпионство, но они ничтожно малы. Наверняка «красные» так и останутся на третьем месте. У «Тоттенхэма» другая проблема – команда Почеттино потерпела три поражения подряд и почти лишилась шансов на четвёртое место, а с ним и на прямую путёвку в Лигу чемпионов. «Шпорам» остаётся надеяться, что АПЛ получит пятое проходное место, или что «Астон Вилла» начнёт вдруг рассыпаться.

«Вилла», кстати, проиграла сегодня. Но «Тоттенхэм» этим никак не воспользовался, потому что был буквально растоптан «Ливерпулем». «Красные» вовсе не стали тянуть, начали таким шквалом атак, что перекладина зазвенела уже на седьмой минуте. Мо Салах «шведой» вырезал кросс, но после рикошета мяч попал в верхнюю планку. Проходит две минуты и египтянин уже бьёт плотно низом – Викарио с трудом парирует, а набежавший Эллиотт попадает в Ромеро, страховавшего на линии ворот.

Давление «Ливерпуля» и активность Салаха просто не могил обойтись без быстрого гола. Коди Гакпо слева прибежал и закинул в центр, Мо ускользнул от Эмерсона и головой прошил Викарио – 1:0. После гола «красные» наконец отпустили вожжи. «Тоттенхэм» наконец смог выдохнуть, распрямить плечи. Но всё это для того, чтобы пропустить в раздевалку. Трент справа загрузил мяч в штрафную площадь, Диасу пробить не позволили, но Роберстон откатил Салаху. Викарио опять же справился с ударом Мохамеда, однако на добивание подоспел тот же Робертсон – 2:0.

Если вы думали, что «Ливерпуль» не станет наращивать преимущество во втором тайме, то сильно ошибались. Всего пять минут прошло, как Эллиотт налетел на мяч, выскользнувший из борьбы Эмерсона и Салаха. Справа навесил Харви в район вратарской площади, а там Гакпо завис в воздухе и пробил точно в нижний угол – 3:0.

Только после разгрома «Тоттенхэм» ответил первым моментом: Джонсон продавил Куансу после подачи Порро и пробил под штангу – Алиссон намертво забрал мяч. Зря «шпоры» раззадорили «Ливерпуль». В ответ Мо Салах выкатил мяч Эллиотту, Харви заложил вираж и метров с двадцати пробил в самую «девятку» - 4:0. Красота!

После этого Постекоглу наконец сообразил тройную замену – вышли Ришарлисон, Скипп и Мэддисон. А через десять минут эти самые ребята и сообразили гол престижа. Порро за спину Гомесу запустил Джонсона, тот ускорился и зряче прострелил, а Ришарлисон ударом в касание завершил атаку – 4:1. А через четыре минут ещё и в подыгрыше отлично сыграл Ришарлисон, зацепивший мяч в штрафной площади и покативший Сону. Кореец расстрелял Алиссона – 4:2.

На итоговый результат эти голы никак не повлиял. «Ливерпуль» побеждает красиво, уверенно (но концовку смазали) и продолжает погоню за золотом АПЛ. Правда, только математическую.