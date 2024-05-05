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Клопп: «Не было сомнений, что Салах сыграет с «Тоттенхэмом» в стартовом составе»

05 Мая 2024 • 18:39 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Тоттенхэм
1 1.45 X 5.50 2 6.00
1-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал попадание форварда Мохамеда Салаха в стартовый состав на игру с «Тоттенхэмом».

- Он хорошо тренировался на это неделе, это то, чего мы от него хотим. Не было абсолютно никаких сомнений в том, что он сыграет сегодня, - сказал Клопп перед началом встречи.

Встреча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии проходит в эти минуты на стадионе «Энфилд». За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.

В этом сезоне Салах провёл в АПЛ 29 матчей, забил 17 голов и сделал девять ассистов на партнёров.


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Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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