Клопп: «Не было сомнений, что Салах сыграет с «Тоттенхэмом» в стартовом составе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал попадание форварда Мохамеда Салаха в стартовый состав на игру с «Тоттенхэмом».

- Он хорошо тренировался на это неделе, это то, чего мы от него хотим. Не было абсолютно никаких сомнений в том, что он сыграет сегодня, - сказал Клопп перед началом встречи.

Встреча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии проходит в эти минуты на стадионе «Энфилд». За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.

В этом сезоне Салах провёл в АПЛ 29 матчей, забил 17 голов и сделал девять ассистов на партнёров.