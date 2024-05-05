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Почеттино задали вопрос о борьбе «Челси» за место в еврокубках

05 Мая 2024 • 18:30 Комментировать
Челси
5:0
Вест Хэм

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил вопрос по поводу борьбы за место в еврокубках. В воскресенье «пенсионеры» на своём поле разгромили «Вест Хэм» со счётом 5:0.

«Борьба за еврокубки? Нам нужно сохранить этот импульс и веру. Завтра мы отдохнём, а со вторника будем готовиться к игре против «Ноттингем Форест». Нам нужно двигаться шаг за шагом, самое главное – это менталитет», - сказал Почеттино Sky Sports.

На текущий момент «Челси» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает седьмое место, которое может дать право на выход в Лигу конференций.

Матч «Ноттингем Форест» - «Челси» пройдёт в субботу, 11 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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