Почеттино задали вопрос о борьбе «Челси» за место в еврокубках

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил вопрос по поводу борьбы за место в еврокубках. В воскресенье «пенсионеры» на своём поле разгромили «Вест Хэм» со счётом 5:0.

«Борьба за еврокубки? Нам нужно сохранить этот импульс и веру. Завтра мы отдохнём, а со вторника будем готовиться к игре против «Ноттингем Форест». Нам нужно двигаться шаг за шагом, самое главное – это менталитет», - сказал Почеттино Sky Sports.

На текущий момент «Челси» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает седьмое место, которое может дать право на выход в Лигу конференций.

Матч «Ноттингем Форест» - «Челси» пройдёт в субботу, 11 мая.