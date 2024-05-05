Мадуэке: «Сделаем всё, чтобы попасть в еврокубки»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке после победы над «Вест Хэмом» в 36-м туре чемпионата Англии высказался о борьбе за попадание в еврокубки.

Напомним, встреча прошла 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой команды Маурисио Почеттино со счётом 5:0.

- Мы сделаем всё возможное, чтобы финишировать как можно выше в турнирной таблице, хотим попасть в еврокубки. Мы знаем, на что способны. Когда ты играешь за один из крупнейших клубов мира, ты должен быть в еврокубках. Этот сезон разочаровывает, но нужно получить возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, - сказал Мадуэке по окончании матча.