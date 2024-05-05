Постекоглу: «Ливерпулю» нужно обыгрывать нас, чтобы сохранить надежды на титул»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед началом игры против «Ливерпуля» сказал несколько слов.

«Это самая сложная часть сезона для нас, и мы должны быть к этому готовы. Футболисты понимают и принимают это. Это серьёзный вызов. «Ливерпулю» нужно обыгрывать нас, чтобы сохранить надежды на титул.

Для нас это прекрасная возможность выйти и поиграть в футбол. Иногда мне кажется, что я слишком строг с футболистами, но они справляются очень хорошо», - сказал Постекоглу Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.