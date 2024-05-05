Джексон высказался после дубля и крупной победы «Челси»

Нападающий «Челси» Николас Джексон дал комментарий после крупной победы над «Вест Хэмом» со счётом 5:0. В этом дерби Джексон стал автором дубля.

«Команда была очень позитивной - мы упорно боролись в том числе за то, чтобы сыграть на ноль. Мы хотим бороться за право выступать в еврокубках, сегодня мы справились как команда. Мы вместе боролись за победу.

Два гола? Я ожидал, что Мадуэке отдаст пас, потому что мы близкие друзья и партнёры по команде. Он хорошо отдал голевую передачу. Каждый раз, когда я забиваю, ВАР пытается вмешаться, но на этот раз я был очень счастлив», - сказал Джексон Premier League Productions.