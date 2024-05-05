Палмер повторил достижение двух легенд АПЛ

В воскресном матче Премьер-лиги против «Вест Хэма» «Челси» порадовал своих фанатов крупной победой со счётом 5:0. Автором одного из голов стал лидер «пенсионеров» Коул Палмер. Забив этот мяч, Палмер достиг отметки в 30 результативных действий в текущем чемпионате (21 гол, 9 голевых передач).

Как сообщает Opta, ранее только два футболиста оформляли 30 голевых действий в одном сезоне АПЛ в возрасте 21 года или младше. Этими игроками были Робби Фаулер (сезоны 1994/1995 и 1995/1996) и Крис Саттон (сезон 1993/1994).

Отметим, что в понедельник Коул Палмер отметит свой 22-й день рождения.