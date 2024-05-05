«Астон Вилла» оступилась в конце матча с «Брайтоном»

Ведущая борьбу за место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» провалила матч против немотивированного «Брайтона», нанеся всего два удара по воротам. На 45-й минуте Паскаль Гросс расстреливал ворота, и кипер чудом смог выручить. Мэтти Кэш со средней дистанции стрельнул совсем близко от девятки. Гросс замкнул прострел с левого фланга, но его гол отменен - явный офсайд. Аналогично после атаки Джона Макгинна. В самой концовке пенальти для «Брайтона». Жоао Педро пробил в левый угол, и вратарь выручил, но Педро тут же добавил - 1:0.
«Астон Вилла» остается четвертой, но дарит надежду «Тоттенхэму», соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Педро Жоао87'
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Данк Льюис•Роша Игор II•Гросс Паскаль• 49'Гилмор Билли88' (Балеба Карлос (88') •Буонанотте Факундо61' (Энсисо Хулио (61') •Педро Жоао•Адингра Симон 64'90' (Барко Валентин (90') •Уэлбек Данни88' (Модер Якуб (88')
Ольсен Робин•Конса Эзри90' (Чамберс Калум (90') •Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Динь Люка90' (Морено Алекс (90') •Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Бэйли Леон•Роджерс Морган26' (Кэш Мэтти (26') • 90'Диаби Мусса73' (Дуран Джон (73') •Уоткинс Олли
05 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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