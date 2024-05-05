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«Астон Вилла» оступилась в конце матча с «Брайтоном»

05 Мая 2024 • 18:06 Комментировать
Брайтон
1:0
Астон Вилла

Ведущая борьбу за место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» провалила матч против немотивированного «Брайтона», нанеся всего два удара по воротам. На 45-й минуте Паскаль Гросс расстреливал ворота, и кипер чудом смог выручить. Мэтти Кэш со средней дистанции стрельнул совсем близко от девятки. Гросс замкнул прострел с левого фланга, но его гол отменен - явный офсайд. Аналогично после атаки Джона Макгинна. В самой концовке пенальти для «Брайтона». Жоао Педро пробил в левый угол, и вратарь выручил, но Педро тут же  добавил - 1:0.

«Астон Вилла» остается четвертой, но дарит надежду «Тоттенхэму», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Брайтон1:0Астон Вилла
(1:0) Педро Жоао87'  
Вербрюгген БартВельтман ЙоелУэбстер АдамДанк ЛьюисРоша Игор IIГросс Паскаль  49'Гилмор Билли 88' (Балеба Карлос ( 88') Буонанотте Факундо 61' (Энсисо Хулио ( 61') Педро ЖоаоАдингра Симон  64' 90' (Барко Валентин ( 90') Уэлбек Данни 88' (Модер Якуб ( 88')
Запасные: О’Махони МаркПопион КэмеронФати АнсуОффиа ОделугаСтил Джейсон
Ольсен РобинКонса Эзри 90' (Чамберс Калум ( 90') Карлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь Люка 90' (Морено Алекс ( 90') Макгинн ДжонСоарес ДугласБэйли ЛеонРоджерс Морган 26' (Кэш Мэтти ( 26'  90') Диаби Мусса 73' (Дуран Джон ( 73') Уоткинс Олли
Запасные: Келлиман ОмариХейден КейнЛенгле КлеманИроэгбунам ТимГоси Джо
05 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Астон Вилла

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