«Астон Вилла» оступилась в конце матча с «Брайтоном»

Ведущая борьбу за место в Лиге чемпионов «Астон Вилла» провалила матч против немотивированного «Брайтона», нанеся всего два удара по воротам. На 45-й минуте Паскаль Гросс расстреливал ворота, и кипер чудом смог выручить. Мэтти Кэш со средней дистанции стрельнул совсем близко от девятки. Гросс замкнул прострел с левого фланга, но его гол отменен - явный офсайд. Аналогично после атаки Джона Макгинна. В самой концовке пенальти для «Брайтона». Жоао Педро пробил в левый угол, и вратарь выручил, но Педро тут же добавил - 1:0.

«Астон Вилла» остается четвертой, но дарит надежду «Тоттенхэму», соперник - 11-й.