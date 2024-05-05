Лопетеги отказался возглавить «Баварию» из-за «Вест Хэма»

Испанский специалист Хулен Лопетеги определился, где хочет продолжить работу.

Как передаёт Suddeutche Zeitung, Лопетеги предлагали стать новым главным тренером мюнхенской «Баварии», однако специалист ответил отказом на данное предложение. Отмечается, что отказ связан с желанием Лопетеги возглавить «Вест Хэм», который по окончании сезона, скорее всего, расстанется с нынешним наставником Дэвидом Мойесом.

Напомним, ранее Лопетеги был близок к назначению в «Милан», однако из-за протеста и недовольства фанатов «россонери» клуб в итоге принял решение отказаться от этого варианта.