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«Челси» забил 5 мячей конкурентам из «Вест Хэма»

05 Мая 2024 • 17:55 Комментировать
Челси
5:0
Вест Хэм
окончен

В 36-м туре Премьер-лиги Англии «Челси» играл против конкурентов из «Вест Хэма». После подачи с правого фланга Нони Мадуэке защитник неудачно сыграл на отбой, и Коул Палмер с 12 метров поразил ворота - 1:0. Тут же угловой у соперника, и Джаррод Боуэн головой попал в перекладину. «Челси» удвоил перевес по той же схеме - Курт Зума перехватил подачу, а соперник забил. На сей раз эффектный удар в активе Конора Галлахера. Тьяго Силва выиграл воздух и скинул на Мадуэке, который головой пробил в левую часть ворот - 3:0. Галлахер расстреливал ворота - перекладина. Аналогично Боуэн с линии вратарской после грубой ошибки голкипера. Трево Чалоба выдал длинный пас к штрафной, а Мадуэке сыграл поперек поля на Николаса Джексона на пустые ворота. Боуэн же в третий раз попал в каркас, на сей раз рикошетом от защитника. Чалоба снова шикарным пасом создал гол, Джексон убежал в отрыв и забил - 5:0.

«Челси» потеснил «МЮ» с седьмого места, соперник - девятый.

Протокол игры  
Челси5:0Вест Хэм
(1:0) Палмер Коул15'  
(2:0) Галлахер Конор30'  
(3:0) Мадуэке Нони36'  
(4:0) Джексон Николас48'  
(5:0) Джексон Николас80'  
Петрович ДжорджеЧалоба Трево 83' (Гюсто Мало ( 83') Силва Тьяго 82' (Дисаси Аксель ( 82') Бадьяшиль БенуаКукурелья Марк  38'Кайседо МойсесГаллахер КонорМадуэке Нони 76' (Нкунку Кристофер ( 76') Палмер Коул 89' (Гилкрист Алфи ( 89') Мудрик Михаил 76' (Казадеи Чезаре ( 76') Джексон Николас
Запасные: Дейвид де СоузаБеттинелли МаркусСтерлинг РахимКолвилл Леви
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна Анджело  34'Эмерсон Палмиери  45'Альварес Эдсон 46' (Уорд-Праус Джеймс ( 46') Соучек ТомашБоуэн ДжарродПакета Лукас  45' 76' (Крессуэлл Аарон ( 76') Кудус МохаммедАнтонио Майкл 70' (Ингс Дэнни ( 70')
Запасные: Джонсон БенКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаЭрти ДжорджКейси Кэлан
05 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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