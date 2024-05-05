«Челси» забил 5 мячей конкурентам из «Вест Хэма»

В 36-м туре Премьер-лиги Англии «Челси» играл против конкурентов из «Вест Хэма». После подачи с правого фланга Нони Мадуэке защитник неудачно сыграл на отбой, и Коул Палмер с 12 метров поразил ворота - 1:0. Тут же угловой у соперника, и Джаррод Боуэн головой попал в перекладину. «Челси» удвоил перевес по той же схеме - Курт Зума перехватил подачу, а соперник забил. На сей раз эффектный удар в активе Конора Галлахера. Тьяго Силва выиграл воздух и скинул на Мадуэке, который головой пробил в левую часть ворот - 3:0. Галлахер расстреливал ворота - перекладина. Аналогично Боуэн с линии вратарской после грубой ошибки голкипера. Трево Чалоба выдал длинный пас к штрафной, а Мадуэке сыграл поперек поля на Николаса Джексона на пустые ворота. Боуэн же в третий раз попал в каркас, на сей раз рикошетом от защитника. Чалоба снова шикарным пасом создал гол, Джексон убежал в отрыв и забил - 5:0.

«Челси» потеснил «МЮ» с седьмого места, соперник - девятый.