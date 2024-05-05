У «Боруссии» есть план по Санчо

В зимнее трансферное окно Джедон Санчо перебрался из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Выкупить 24-летнего вингера в летнее трансферное окно «шмелям» будет очень сложно – такой сценарий выглядит маловероятным. Как сообщает немецкий Sky, дортмундцы планируют продлить аренду Санчо на один год.

В «Боруссии» надеются на то, что Санчо выразит желание остаться, и это облегчит переговорный процесс с «Манчестер Юнайтед» по будущему футболиста.

Остаётся добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джедона Санчо в 25 миллионов евро.

В «Боруссии» высказались о будущем Санчо