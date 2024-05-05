«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили составы на очную битву

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч 36-го тура между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбрал такой стартовый состав: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял, Биссума, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Кулушевски, Сон.

Матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.