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Мудрик – в основе «Челси» на дерби с «Вест Хэмом»

05 Мая 2024 • 15:01 Комментировать
Челси
0:0
Вест Хэм
1 1.60 X 4.80 2 4.90
1-й тайм

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби – «Челси» против «Вест Хэма». Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч «Челси» - «Вест Хэм» стартует  в 16:00 по московскому времени. Следить за дерби Лондона во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Почеттино ведёт борьбу за попадание в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик

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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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