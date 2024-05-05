Мудрик – в основе «Челси» на дерби с «Вест Хэмом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби – «Челси» против «Вест Хэма». Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино включил в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч «Челси» - «Вест Хэм» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за дерби Лондона во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Почеттино ведёт борьбу за попадание в еврокубки.