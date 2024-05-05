Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля»

«Я в последнее время слышу, что люди называют меня уставшим. Но я просто стар. Но все равно буду выкладываться на 100 процентов до своего последнего дня в команде. Для такой работы нужно быть полным сил, 80% не хватит. Нужно трудиться 24/7. Я работал так много лет, но больше не могу продолжать на таком уровне, который нужен «Ливерпулю», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.