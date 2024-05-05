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Холанн повторил редкое достижение Оуэна и Коула

05 Мая 2024 • 12:10 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанна отметился четырьмя забитыми мяча в поединке 36-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 5:1.

Скандинав оформил свой второй хет-трик в первых таймах матчей чемпионата Англии. Эрлинг стал третьим игроком в истории АПЛ, которому удалось подобное. Ранее больше одного хет-трика в первых таймах делали только Энди Коул и Майкл Оуэн.

В данный момент Холанн является лидером бомбардирской гонки чемпионата Англии. На счету норвежского голеадора 25 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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