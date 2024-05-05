«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трансферу Антони

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации Goal.com, английский клуб готов расстаться с футболистом сборной Бразилии. Сообщается, что «красные дьяволы» планирует приобрести на замену Антони игрока «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, перейдя из «Аякса» за 95 миллионов евро, контракт с футболиста действует до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Антони 27 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых он смог один раз поразить ворота соперника и сделал один ассист на партнёра.