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«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трансферу Антони

05 Мая 2024 • 11:32 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации Goal.com, английский клуб готов расстаться с футболистом сборной Бразилии. Сообщается, что «красные дьяволы» планирует приобрести на замену Антони игрока «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, перейдя из «Аякса» за 95 миллионов евро, контракт с футболиста действует до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Антони 27 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых он смог один раз поразить ворота соперника и сделал один ассист на партнёра.


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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Антони Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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