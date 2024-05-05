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Гвардиола: «Девять очков и мы станем чемпионами»

05 Мая 2024 • 11:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
14.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что его команде нужно победить в предстоящих трёх играх, тогда чемпионство будет за «горожанами».

- Осталось всего три матча – это девять очков, тогда мы будем чемпионами. Если наберём семь, шесть или три очка – тогда чемпионом станет «Арсенал». По разнице забитых и пропущенных голов их не превзойти. У нас нет права играть вничью, - цитирует испанского специалиста BBC.

На данный момент лидером АПЛ является «Арсенал», у которого в активе 83 балла, «Манчестер Сити» отстаёт на одно очко, но имеет при этом матч в запасе.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола ещё теги

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