Гвардиола: «Девять очков и мы станем чемпионами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что его команде нужно победить в предстоящих трёх играх, тогда чемпионство будет за «горожанами».

- Осталось всего три матча – это девять очков, тогда мы будем чемпионами. Если наберём семь, шесть или три очка – тогда чемпионом станет «Арсенал». По разнице забитых и пропущенных голов их не превзойти. У нас нет права играть вничью, - цитирует испанского специалиста BBC.

На данный момент лидером АПЛ является «Арсенал», у которого в активе 83 балла, «Манчестер Сити» отстаёт на одно очко, но имеет при этом матч в запасе.